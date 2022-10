Tappa al supermercato e al bar: tradito da un tatuaggio, ladro stanato con le telecamere

Tradito da un tatuaggio. A finire nella rete degli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì è stato un 32enne del Forlivese, reo di aver commesso una serie di furti verso la fine di settembre. Le indagini del personale delle Volanti hanno mosso i primi passi dopo che un barista aveva segnalato il furto dell'incasso, circa 1.200 euro. Scavando a fondo i detective degli ufficio di Corso Garibaldi hanno appurato come lo stesso avesse fatto visita ad un supermercato, vicino al bar preso di mira, rubando della merce.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno consentito di incastrare il ladro: determinanti per l'identificazione del soggetto non solo per il suo volto, ma anche per la presenza in una parte del corpo di un tatuaggio. L'uomo è emerso che al momento dei furti si trovava agli arresti domiciliari. Così dovrà rispondere in futuro davanti al giudice delle accuse di evasione dagli arresti domiciliari e furto aggravato. La denuncia al 32enne è stata formalizzata in carcere, dove si trova ristretto per altri reati.