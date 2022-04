La Pasqua non ferma i ladri: razzia di sigarette e soldi in un bar-tabacchi

Notte di Pasqua di lavoro per i "soliti ignoti". I ladri hanno colpito infatti al "Bar Santi 1976", a Capocolle di Bertinoro, lungo la via Emilia. Secondo i primi accertamenti svolti dai Carabinieri, intervenuti per i rilievi di legge, i malviventi hanno fatto razzie di sigarette, bevande e prelevato i soldi contenuti nel fondo cassa. Poi la lunga col favore delle tenebre. Da un prima stima il bottino sfiora i 10mila euro. Il titolare del punto vendita ha pubblicato su Facebook l'immagine del passaggio dei ladri, raccogliendo la solidarietà dei clienti. A causa del furto la mattinata di Pasqua il bar-tabacchi è rimasto chiuso, riaprendo nel pomeriggio.