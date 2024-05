Entrano in un ristorante e rubano una borsa: stanati dalla Polizia grazie alle telecamere

Sono stati individuati dalla Polizia di Stato i responsabili del furto della borsa di una dipendente di un ristorante del centro cittadino. Era circa mezzanotte di giovedì quando è stato segnalato alla Centrale Operativa della Questura il furto della borsa di una ragazza, al momento al lavoro in un ristorante del centro cittadino. Il personale del locale, terminato il servizio, era impegnato nella riorganizzazione della sala prima della chiusura, quando qualcuno, approfittando di un attimo di distrazione, è entrato nel locale impossessandosi la borsa lasciata su un tavolo dalla cameriera che si era allontanata per gettare la spazzatura.

Sono state immediatamente allertate le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale che hanno iniziato la caccia all'uomo. A distanza di circa un’ora sono stati rintracciati e identificati tre uomini sospetti. Grazie alle telecamere della videosorveglianza gli investigatori sono riusciti ad individuare il momento in cui si aggiravano nei pressi del locale. Uno dei tre è stato trovato in possesso di alcuni effetti personali sottratti dalla borsa rubata. Le ricerche degli operatori della Volante ha permesso di rinvenire infine la borsa e buona parte del suo contenuto. I tre sono stati così deferiti con l'accusa di "furto in concorso".