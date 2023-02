Ladri nell'abitazione dell'ex mister del Forlì Franco Bonavita: "Mi hanno rivoltato la casa come un calzettino"

Ladri in azione nell'abitazione dell'ex allenatore del Forlì, Franco Bonavita. "Mi hanno rivoltato la casa come un calzettino", è lo sfogo pubblicato su Facebook, spiegando come i malviventi abbiano approfittato del fatto che in casa non ci fosse nessuno per rubare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi di legge, alla ricerca di elementi utili per le indagini. Il mister spiega che i "soliti ignoti" ".hanno rubato oggetti non solo di valore materiale, ma soprattutto di valore morale appartenenti da generazioni alla mia famiglia".