Dalla cassaforte spariscono oltre 6mila euro: dietro il furto un volto insospettabile

Un volto insospettabile dietro ad un furto commesso in una farmacia di Forlì. Le indagini svolte dagli agenti delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato ha consentito di individuare e denunciare la responsabile: si tratta di una forlivese di 51 anni, che dovrà rispondere dell'accusa di furto aggravato. L’episodio è avvenuto qualche pomeriggio fa: a chiedere l'intervento della Polizia è stata la direttrice dopo aver accertato che dall’interno della cassaforte mancava una consistente somma di denaro, che si aggirava tra i 6 ed i 7 mila euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli agenti, una volta ricostruito il furto, sono arrivati alla conclusione che non poteva che essere stato commesso dalla mano di personale interno. Fin da subito i sospetti si sono concentrati verso la magazziniera, che è stata perquisita. Buona parte della somma di denaro era in suo possesso, sia dentro la sua borsetta, sia nelle parti intime. Ulteriore residuo è stato recuperato in una scaffalatura del magazzino, dove la donna l’aveva occultato. Nei suoi confronti è scattata la denuncia. La donna è incensurata.