Blitz all'edicola di via Ca'Rossa in piena notte: razzia di gadget Pokemon, bottino di migliaia di euro

Ladri in azione nell'edicola Garavini di via Ca' Rossa. I malintenzionati hanno colpito nel cuore della nottata tra sabato e domenica. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i ladri sono arrivati dal retro, tagliando la rete della scuola confinante. Quindi, dopo aver forzato la porta posteriore, hanno concretizzato il blitz nel punto vendita, rubando tutti i gadget "Pokemon" che si trovavano all'interno per un bottino di oltre un migliaio di euro, oltre ai danni materiali subìti dall'edicola stessa. I "soliti ignoti" avevano fatto visita all'edicola anche lo scorso febbraio: "La porta - raccontano i titolari - era già stata rafforzata l'anno scorso. Ora, oltre a dover sostituire la porta, siamo costretti a mettere un sistema di allarme e videosorveglianza".