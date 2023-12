Ladri "acrobati" salgono dalla grondaia e bloccano la porta trascinando un mobile: razziata un'abitazione

Con le feste le case vengono lasciate di più vuote per le spese, le visite a parenti e amici, le serate fuori in compagnia. E ad entrare in azione sono i ladri, con una recrudescenza di furti in appartamento. Ne sa qualcosa una coppia di Forlimpopoli, di circa 35 anni, che rientrando a casa, all'una della notte tra sabato e domenica, si è trovata l'accesso ostacolato da un mobile trascinato davanti alla porta, sul lato interno. I due hanno dovuto così spingere per recuperare lo spazio minimo per entrare in casa, ben consapevoli di quanto avrebbero trovato oltre la porta, vale a dire caos, armadi e cassetti messi a soqquadro.

E' quanto capitato ieri a Forlimpopoli, in via Giovanni XXIII. La coppia era uscita intorno alle 16,30 e i ladri sono entrati in azione poco dopo, probabilmente intorno alle 17. E' questo l'orario in cui un vicino avrebbe sentito mobili trascinati e suppellettili che cadevano sul pavimento. I ladri “acrobati” sono penetrati in un appartamento al primo piano di un piccolo condominio, arrampicandosi lungo una grondaia e poi entrando nel balcone, e infine in casa mediante l'effrazione dell'infisso. La casa era vuota perché parte degli occupanti erano fuori città per visite a parenti, mentre gli altri erano appunto appena usciti e forse erano stati tenuti sotto controllo dai malviventi.

Una volta dentro i ladri hanno cercato dappertutto, rivoltando la casa, lasciando anche le finestre aperte forse come diversivo e ostacolando l'eventuale arrivo improvviso dei proprietari di casa mettendo il mobile davanti alla porta. Come spesso avviene in questi casi, i malviventi sono scappati con piccoli oggetti che si possono mettere in tasca durante la fuga, scendendo dalla stessa grondaia usata per salire. Modesto del bottino: qualche oggetto in oro e contante per poche centinaia di euro di valore. A cui si deve aggiungere anche il costo delle riparazioni.

Il furto è stato denunciato ai carabinieri di Forlimpopoli. I ladri non hanno avuto problemi a salire e scendere da una grondaia in zona abitata non appena si è fatta sera, il tramonto resta uno degli orari più frequenti in cui i ladri colpiscono, quando cioè anche il rumore generato dal furto si “mimetizza” nel brusio della vita quotidiana, mentre bastano le tenebre della sera a coprire i loro movimenti esterni, in mezzo alle luci della città e delle macchine. Ai ladri, in questo caso, è stato sufficiente buttare un giubbotto scuro sul lampione condominiale per avere più “discrezione”. L'avvertimento è sempre lo stesso in questi casi: attivare l'allarme anche in uscite di pomeriggio, chiudere tutte le finestre, i portoni condominiali e chiamare le forze dell'ordine in caso di situazioni sospette, come per esempio lampioni oscurati o segni di pedate sulle grondaie.