Amaro debutto per la nuova gestione della fumetteria in centro storico: i ladri sfondano la porta e scappano con l’incasso

Sono entrati dopo aver forzato la porta e sono scappati con il fondo cassa. Un furto “silenzioso” quello avvenuto nella notte tra domenica e lunedì nella “Fumetteria Yamori” di corso Diaz, in pieno centro storico. Un punto di riferimento per tutti gli appassionati. Ad accorgersene un cliente che, nella mattina di lunedì - giorno di chiusura dell’attività - si era recato nella fumetteria per effettuare un reso e ha trovato la porta di entrata aperta. Da qui la chiamata ai Carabinieri prontamente intervenuti sul posto per i rilievi di legge.

“Nessuno ha sentito niente - dice la titolare, Carlotta Zirondelli - hanno forzato la porta in tre punti. Fortunatamente hanno portato via solo il fondo cassa, non particolarmente consistente quella sera, ma non hanno fatto altri danni al negozio”. Negozio che solo il 24 ottobre scorso ha visto il passaggio di testimone dal precedente proprietario e l’avvio di una nuova gestione. “Una brutta sorpresa dopo neanche due settimane - dice Carlotta -, ma per fortuna non ci sono stati danneggiamenti e non è una cosa da poco visto che abbiamo appena rifatto l’arredamento”.