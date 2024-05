Fuga col monopattino dopo il furto di un braccialetto in oro: "Arsenio Lupin" preso dopo il colpo in Piazza Saffi

Recuperato dalla Polizia di Stato l’oro rubato qualche giorno prima in una gioielleria in Piazza Saffi. Le indagini sono state avviate dalla Squadra Mobile subito dopo la denuncia di furto. La vittima ha spiegato agli investigatori che aveva notato un uomo avvicinarsi con un monopattino alla gioielleria. Appena entrato, l’individuo ha riferito di essere interessato all’acquisto di bracciali d’oro. Nella circostanza ha esposto sul bancone un astuccio a “rotolo” contenente vari braccialetti in oro di diverse dimensioni e l’uomo, dopo averne visionati alcuni, ha riferito di voler far valutare dell’oro in suo possesso, e che sarebbe ritornato in un secondo momento.

A quel punto l’uomo si è allontanato in direzione piazza del Duomo su un monopattino. Pochi istanti dopo una dipendente, nel riporre l’astuccio, si è accorta che era stato rubato un braccialetto in oro giallo 18 carati del valore stimato di circa 1.200 euro. Gli investigatori hanno passato al setaccio le immagini degli impianti del sistema di videosorveglianza ed hanno individuato l’uomo che corrispondeva alle descrizioni della vittima, identificato in un soggetto residente nella provincia di Bologna. Sul suo conto pendevano già condanne per fatti analoghi ed era affidato in prova ai servizi sociali con obbligo di soggiorno nel Bolognese.

Sabato mattina i poliziotti della Squadra Mobile, su delega della Procura della Repubblica, hanno svolto una perquisizione domiciliare che ha consentito di sequestrare anche il monopattino e di recuperare l’oro rubato. E’ emerso infatti che, subito dopo il furto, l’uomo si era fermato in un compro oro di Forlì ed aveva già venduto il bracciale. La vendita è stata “congelata” dai poliziotti che hanno recuperato il braccialetto, prontamente riconosciuto dalla vittima. L’uomo ora rischia una condanna fino a sei anni di reclusione. Il Questore ha infine avviato la procedura per il provvedimento di divieto di ingresso in città per i prossimi anni.