Furto in una concessionaria: ladri in fuga a bordo di un suv di grossa cilindrata

Ladri in fuga al volante di un fiammante suv di grossa cilindrata. Il furto è stato commesso giovedì mattina nei pressi di una concessionaria d'auto, in via Ravegnana. La dinamica dei fatti è al vaglio ai Carabinieri della Sezione Operativa e della stazione di Forlì, che sono intervenuti sul posto per i rilievi di legge, acquisendo anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. La vettura, un "Range Rover" dal valore di circa 90mila euro, si trovava parcheggiata all'esterno. I malviventi, dopo aver messo in moto il mezzo, si sono dileguati in fretta lungo la Ravegnana, facendo perdere le loro tracce. Subito è scattata la caccia all'uomo, estesa anche alla provincia limitrofa di Ravenna. La concessionaria si trova infatti lungo l'asse viario che collega Forlì con la città bizantina, ma anche nei pressi del casello autostradale. I detective dell'Arma sono al lavoro per riuscire a rintracciare e recuperare l'auto.