Ruba un monopattino, scoperto si giustifica: "L'ho comprato ma non trovo più lo scontrino"

Sempre più ricercati soprattutto per ridurre l’affollamento sui mezzi pubblici e per gli incentivi economici all’acquisto, i monopattini elettrici sono diventati “appetibili” da parte della criminalità cittadina. Nei giorni scorsi la Polizia di Sato, al termine di indagini condotte dalla Squadra Mobile, ha ritrovato e restituito a un giovane studente universitario fuorisede il monopattino che gli era stato rubato in centro città.

Il giovane si era recato in palestra parcheggiando il monopattino elettrico dopo averlo legato con una catena di sicurezza alla recinzione. Al suo ritorno aveva trovato la catena tranciata e il monopattino era sparito. Così l'universitario si è rivolto in Questura e sono state avviate immediate indagini. Grazie anche alla preziosa collaborazione della vittima, che ha fornito foto e altri particolari del mezzo, è stato possibile risalire al modello e al telaio.

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno quindi individuato un negozio in città che si occupa della sostituzione di alcune componenti elettriche del monopattino. Quando hanno bussato alla porta del negozio, i poliziotti hanno potuto accertare che un uomo, da anni residente a Forlì, aveva richiesto una componente specifica proprio per quel monopattino rubato. Così, dopo alcuni servizi di osservazione, i poliziotti hanno deciso di andare a casa del forlivese e di chiedergli se possedesse un monopattino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’uomo ha mostrato loro proprio il monopattino rubato. “L’ho comparato tempo fa ad una bancarella, l’ho pagato in contanti 200 euro ma non trovo più lo scontrino”: così si è giustificato agli agenti della Squadra Mobile quando ha appreso che il mezzo era stato rubato. L’uomo è stato quindi segnalato alla locale Procura della Repubblica e dovrà rispondere del reato di ricettazione, mentre il monopattino è stato restituito al giovane derubato.