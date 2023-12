Nel mirino dei ladri anche il negozio di prodotti per animali e giardinaggio: fuga con 800 euro

E' di 800 euro il bottino di un furto messo a segno al negozio di prodotti per animali e per il giardinaggio "Rosetti", in viale dell'Appennino. Il fatto si è consumato nella nottata tra martedì e mercoledì: secondo quanto ricostruito dagli agenti delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato, i ladri sono riusciti ad entrare nel punto vendita dopo aver forzato una porta d'ingresso, trascinandola con forza e inclinando il vetro. I ladri non hanno toccato materiale in vendita, ma hanno messo in soqquadro parte dell'ufficio, prelevando i contanti del fondo cassa, 800 euro. Incassato il bottino, i malviventi si sono allontanati col favore delle tenebre, facendo perdere le proprie tracce. Il furto è stato scoperto mercoledì mattina all'apertura dell'attività. I detective hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Indagano gli agenti della Squadra Mobile.