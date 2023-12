Vetrina in frantumi e prosciutti spariti, risveglio amaro per la pizzeria d'asporto: ancora ladri 'golosi' in azione

Si è ritrovato con la vetrina d'ingresso in frantumi. Risveglio amaro per il titolare della pizzeria d'asporto "Andrea", nel piazzale Papa Giovanni XXIII, nei pressi della parrocchia di Regina Pacis. Nella nottata tra martedì e mercoledì l'attività nata nel 1995 ha ricevuto la sgradita visita dei ladri. Dopo aver forzato l'ingresso, sono entrati nel punto vendita, rubando tre prosciutti del formaggio e 70 euro che si trovavano nel registratore di cassa. Quindi, col favore delle tenebre, si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce. Il furto è stato scoperto dal proprietario mercoledì mattina. A quel punto non ha potuto fare altro che chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto hanno proceduto ai rilievi di legge i Carabinieri di Ronco. Purtroppo l'area non è videosorveglianza, elemento che complica il lavoro dei detective.