Ha ripulito i portafogli di 8 calciatori negli spogliatoi, ma il ladro perde una tessera personale e finisce denunciato

E' un 35enne italiano, residente fuori provincia, il soggetto che è stato denunciato per i furti a raffica dentro gli spogliatoi durante una partita di calcio dello scorso 6 marzo, il Pianta-Meldola, partita del campionato di Prima Categoria. A incastrarlo è stata la perdita di una tessera personale, con dati identificativi e foto, nella fuga precipitosa dall'impianto sportivo della Pianta, in via Tripoli, quando era stato scoperto aggirarsi in un'area interdetta al pubblico. Recuperata anche quasi totalmente la refurtiva. Il 35enne è stato fermato in via Ravegnana e la sua identità corrispondeva al documento rinvenuto all’interno degli spogliatoi.

Riconosciuto l’autore del furto, è stato recuperato il suo portafoglio che conteneva la quasi totalità del denaro contante che era stato asportato all’interno degli spogliatoi. La mattinata successiva sono state acquisite le denunce di otto giovani giocatori, vittime dell’ammanco di denaro dai loro portafogli e, il 35 enne è stato denunciato per furto aggravato. Il malvivente, a quanto pare, sarebbe entrato nell'impianto mimetizzandosi tra il pubblico arrivato per vedere la partita in programma per le 20.30 e, durante il match, sarebbe entrato sia negli spogliatoi della squadra di casa, sia in quelli della squadra ospite, portando via denaro.

Tuttavia il soggetto era stato sorpreso da un dirigente sportivo presente di passaggio nell'area degli spogliatoi, e si sarebbe giustificato con la necessità impellente di un bagno, per quanto fosse una zona ad accesso non consentito. Una volta fuggito, ci è voluto poco tempo per accorgersi dei furti. Persone presenti si sarebbero anche organizzate per cercarlo nei paraggi, visto che si era allontanato a piedi. Nel frattempo sono stati avvisati i carabinieri, giunti sul posto con una pattuglia,

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Forlì, accorsi sul posto, hanno acquisito le informazioni dagli addetti e responsabili della Polisportiva, e soprattutto quella tessera personale persa durante la fuga, e si sono messi immediatamente sulle tracce dell’individuo. Circa un’ora e mezza dopo la razzia, è stato bloccato mentre percorreva a piedi via Ravegnana. Alla vista della pattuglia, si è coperto il volto e ha tentato subito la fuga, sbarazzandosi nel contempo del suo portafoglio che ha lanciato sotto un’autovettura parcheggiata. Raggiunto, è stato immediatamente bloccato. Quindi le procedure per la denuncia.