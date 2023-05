Episodio di sciacallaggio: i ladri colpiscono nel ristorante alluvionato e pieno di fango, magro bottino

I ladri non hanno paura a muoversi in mezzo al fango, per tentare di saccheggiare quel poco che è rimasto di salvabile. E' quanto successo nella notte tra lunedì e martedì al Raketown, popolare locale di via Lunga, che ospita tanti campi, tra cui molto frequentati quelli di padel. Come tutto il quartiere San Benedetto, la vasta area del locale è stata alluvionata di acqua e fango. Tanti volontari si sono prodigati per rimuovere il fango, e si attende ora l'intervento risolutivo di qualche mezzo di vigili del fuoco o del sistema di emergenza, data la grande estensione dell'area.

I ladri, invece, hanno approfittato della distruzione, che impedisce perfino di chiudere porte e cancelli per intrufolarsi nel locale e rubare. Gli ignoti ladri hanno così forzato l'unica porta chiusa e rubato in verità un magro bottino: una sigaretta elettronica che si trovava in un marsupio. Ai gestori del locale, quindi, l'amaro in bocca per essere stati vittima dello sciacallaggio. Un altro furto, in questo caso tentato, è stato registrato a Villagrappa, sempre nell'area alluvionata. Dei ladri hanno tentato di accedere al secondo piano di una casa di via Ossi. I residenti, presenti in casa, hanno fatto rumore e i malintenzionati si sono allontanati.