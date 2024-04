Ladri forzano la porta del ristorante di hamburger e scappano con la cassa

Ancora furti nei negozi per mano dei soliti ignoti che colpiscono di notte. Lunedì mattina l'amara sorpresa è toccata ad un esercizio di ristorazione specializzato in hambuger e panini in via Romeo Galli, l'Amburgheria Creativa. Uno o più malviventi hanno forzato una porta posteriore e, una volta dentro, hanno prelevato l'intero registratore di cassa. Un furto veloce: i banditi infatti hanno svuotato la cassa fuori dal negozio, indisturbati, prelevando il fondo cassa, stimato in poche centinaia di euro. Il furto è stato denunciato ai carabinieri, che sono giunti sul posto. Il registratore di cassa, invece, è stato trovato poco lontano, in via Torricelli.