Ladri nella sala scommesse Sisal portano via circa 8mila euro, le indagini ripartono dalle telecamere

Polizia Scientifica e Squadra Mobile sono al lavoro per individuare i responsabili di un furto avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì alla sala scommesse Sisal di via Monte San Michele. Gli investigatori hanno acquisito alcune immagini di telecamere vicine all'agenzia per tentare di dare un volto ai soggetti che hanno forzato delle inferriate in alluminio, spaccato un vetro e penetrati all'interno dell'agenzia.

Un effrazione avvenuta col favore delle tenebre, senza che nessuno notasse niente, dal momento che non è scattato alcun allarme. La scoperta del furto è avvenuta la mattina, quando i primi lavoratori si sono portati sul posto. Dopo aver rovistato in giro, i ladri si sono impadroniti di circa 7-8mila euro (il bottino esatto è ancora in via di definizione) che erano stati riposti in un armadietto non blindato. Al momento della scoperta del furto è stata avvisata la Polizia, che si è recata sul posto con le Volanti.