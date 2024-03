Mentre in campo si giocava la partita, il ladro ripuliva gli spogliatoi: acciuffato dai carabinieri

Mentre sul campo si giocava la partita serale valida per il campionato di Prima Categoria Pianta-Meldola, un ladro ripuliva gli spogliatoi di entrambe le squadre. E' quanto capitato mercoledì sera nel campo della Pianta, in via Tripoli di fronte alla chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Il malvivente, a quanto pare, sarebbe entrato mimetizzandosi tra il pubblico arrivato per vedere la partita in programma per le 20.30 e, durante il match, sarebbe entrato sia negli spogliatoi della squadra di casa, sia in quelli della squadra ospite, portando via denaro e cellulari.

Tuttavia il soggetto è stato sorpreso da un dirigente sportivo presente di passaggio nell'area degli spogliatoi, e si sarebbe giustificato con la necessità impellente di un bagno, per quanto fosse una zona ad accesso non consentito. Una volta fuggito, ci è voluto poco tempo per accorgersi dei furti. Persone presenti si sarebbero anche organizzate per cercarlo nei paraggi, visto che si era allontanato a piedi. Nel frattempo sono stati avvisati i carabinieri, giunti sul posto con una pattuglia, che qualche ora dopo avrebbero individuato il presunto autore dei furti con una somma di denaro sospetta. Sono in corso le indagini ora per definire i provvedimenti giudiziari e restituire l'eventuale refurtiva.