Ladri col flessibile negli uffici di Alea: forzata la cassaforte, fuga col bottino

Oltre mille euro di bottino e danni alla cassaforte. I ladri hanno fatto visita nel cuore della nottata tra giovedì e venerdì negli uffici di Alea Ambiente, in via Golfarelli. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Volante dell'Ufficio Prevenzione Crimine e Generale, i malviventi hanno forzato una porta all'esterno, quindi una volta entrati negli uffici hanno lavorato col flessibile per aprire una cassaforte. All'interno si trovavano documenti, un telefonino, ma anche 1500 euro. Col favore delle tenebre i banditi si sono allontanati, facendo perdere le loro tracce. Il furto è stato scoperto nella prima mattinata di venerdì. Da qui la richiesta d'intervento alle forze dell'ordine, arrivate per i rilievi di legge.