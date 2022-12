I sindacati di categoria Filcams di Forlì e di Cesena si fondono: Gregori è il nuovo segretario provinciale

È nata la Filcams Cgil Forlì Cesena, frutto dell'unione dei due sindacati di categoria Cgil di Forlì e di Cesena. Lunedì si sono tenuti i congressi delle due strutture che hanno deliberato lo scioglimento e la riunificazione nella categoria provinciale Filcams Cgil Forlì-Cesena nell’ambito del percorso di unificazione in atto tra le strutture. Prima di dare il via ai lavori congressuali la platea ha osservato un minuto di silenzio in ricordo di Ndiaye Massamba, operaio vittima di un incidente sul lavoro che ha lasciato sua moglie e tre figli.

L’Assemblea Generale della Filcams-Cgil di Forlì Cesena ha eletto quindi Gianluca Gregori, già Segretario di Cesena, e reggente protempore di Forlì, alla carica di primo segretario generale provinciale. Ai lavori dell’Assemblea Generale presenti sia Maria Giorgini, segretaria generale Cgil Forlì, sia Silla Bucci, segretaria generale Cgil Cesena. Presente anche Paolo Montalti, segretario generale Filcams-Cgil Emilia Romagna.

Gianluca Gregori, 44 anni, in distacco sindacale dal 2002 dalla Vossloh di Sarsina, azienda del settore gomma plastica, prima di far parte della Segreteria di Cesena, è stato funzionario sindacale della Fillea Cgil di Cesena per quasi 10 anni. Al centro del discorso del Segretario Gregori le problematicità e gli obiettivi della categoria, tra cui la necessità di rinnovare tutti i contratti collettivi e opporsi alla reintroduzione dei voucher, previsti dalla legge di bilancio, a cui la Cgil si è opposta con o sciopero generale del 16 dicembre.