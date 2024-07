G7 in Piazza Saffi, il giorno dopo. L'assessore Bartolini: "Portato il nome di Forlì sulla scena internazionale"

"Per la città di Forlì è stato un grande onore ospitare una tappa del G7 Ministeriale su Scienza e Tecnologia, occasione storica che ha portato il nome della città sulla scena internazionale legandolo, in particolare, ai temi della ricerca, dello sviluppo e della tutela". Luca Bartolini, assessore con delega alla Sicurezza, commenta così il meeting dei 7 grandi Paesi (Stati Uniti, Canada, Giappone, Regno Unito, Francia, Germania e Italia) ospitato mercoledì pomeriggio in Piazza Saffi.

A Forlì, e in particolare all'antica abbazia di San Mercuriale, è toccato il ruolo dell'ospitare il 'Bel canto', la cultura e l'eccellenza artistica che più di ogni altra cosa rappresenta l'Italia all'estero, con un'orchestra formata da 56 giovani strumentisti, i migliori selezionati dai tutti i conservatori d'Italia e diretti da Gianna Fratta, direttrice d'orchestra di fama internazionale e, per gli amanti delle curiosità, moglie di Piero Pelù. Quello di Forlì è stato quindi un corollario di svago del G7 su scienza e tecnologia, presieduto dalla ministra dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, le cui discussioni si sono svolte fino al pomeriggio al Tecnopolo di Bologna.

"Poiché ho seguito in prima persona gli ultimi incontri presieduti dal prefetto Rinaldo Argentieri, necessari per garantire la massima sicurezza dell'evento di portata internazionale, eccezionale per una città come la nostra, mi permetto di sottolineare che tutto ciò è stato reso possibile anche grazie all’importante lavoro di prevenzione e controllo garantito da tutte le forze dell’ordine e della Sicurezza ottimamente coordinate dal questore Claudio Mastromaettei, anche con il supporto della nostra Polizia Locale, dei Vigili del fuoco e dei servizi sanitari del 118 che hanno, tutti, seguito con massimo impegno, professionalità e competenza ogni fase organizzativa e operativa dell’evento", le parole di Bartolini.

"Ai responsabili di vertice e a tutte le donne e gli uomini in uniforme che hanno prestato servizio giunga il ringraziamento dell’Amministrazione comunale - conclude l'assessore -. Mi preme inoltre esprimere un sentimento di gratitudine ai dipendenti dell’Ente, coordinati dal Capo di Gabinetto del Sindaco, per la dedizione e l’impegno messi in campo. In questa occasione straordinaria, l’intera comunità forlivese ha dato dimostrazione di ospitalità, efficienza e capacità organizzativa”.