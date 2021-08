"Gabinetti spaziali", fisica e ingegneria aerospaziale protagoniste nella conferenza del giornalista scientifico

La scuola di preparazione estiva di una classe d'eccellenza di studenti emiliano romagnoli e marchigiani alle Olimpiadi della fisica quest'anno fa tappa a Forlì. L'iniziativa è organizzata da Fisica e Scuola APS e dalla Fondazione Giuseppe Occhialini, in collaborazione con l'Università di Bologna e si avvale anche del patrocinio del Comune di Forlì. Nell'ambito della settimana di attività vengono proposti anche momenti di divulgazione a partecipazione gratuita e aperti a tutti gli appassionati, agli studenti e anche a semplici curiosi. Il primo è dedicato alla alla scoperta dei "Gabinetti spaziali” con una conferenza-spettacolo del noto giornalista scientifico Paolo Attivissimo in programma al Campus Universitario nella serata di mercoledì 1° settembre.Quando si parla di viaggi spaziali c’è sempre una domanda inespressa: come si va al gabinetto nello spazio, in assenza di peso? Imbarazzi a parte, la gestione dei rifiuti biologici è un problema fondamentale se vogliamo tornare sulla Luna o andare su Marte. La conferenza è rivolta a un pubblico di tutte le età e consigliata anche ai bambini.

Mercoledì 1 settembre, alle ore 21:00, nell’Aula 1 al Teaching Hub del Campus Universitario di Forlì (viale Corridoni 20), il noto giornalista scientifico Paolo Attivissimo proporrà una straordinaria conferenza spettacolo, capace di abbinare rigore scientifico a un taglio divulgativo curioso e anche divertente.

INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, nel rispetto della normativa anti covid: https://forms.gle/MHWzuSUg2rE4qHRWA

Info e prontazioni anche su: https://fisica-e-scuola.difa.unibo.it