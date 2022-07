Gabriele, la passione per l'informatica e il diploma con la lode: "Rimpianti? Il covid ci ha tolto tante possibilità"

Un 100 arricchito dalla lode. Gabriele Fronzoni è tra gli studenti dell'istituto tecnico economico "Matteucci" che ha concluso il ciclo di studi al top. Gabriele, che ha frequentato l'indirizzo Servizi informatici aziendali, racconta di aver "sempre considerato importante lo studio in quanto penso sia fondamentale per capire la realtà che ci circonda e ci permettere di interpretarla. Inoltre lo studio ti permette poi di specializzarti in quello che ti piace e aprirti le porte per il futuro. Inoltre cerco sempre di essere simpatico e gentile con gli altri. Cerco sempre di aiutare chi ha bisogno perché penso che la solidarietà sia un valore importantissimo".

E' soddisfatto dei suoi cinque anni al Matteucci?

Sono molto soddisfatto del mio percorso. Sono stati cinque anni in crescendo che sono riuscito a concludere nel migliore dei modi.

E' una scuola che rifarebbe?

Senza pensarci due volte. Scelsi "ragioneria" perché era l'unica scuola nel panorama forlivese ad offrire un percorso di studi di tipo informatico. È una scuola che offre una formazione veramente completa sotto molti aspetti (economico, giuridico, informatico) e sono sempre stato soddisfatto della mia scelta, ho sempre pensato fosse il mio ambiente. Ho anche avuto la fortuna di avere dei professori molto bravi che sono sempre stati in grado di stimolarmi.

Si è diplomato con tanto di lode. Per ottenere questo risultato ha dovuto sacrificare anche il suo tempo libero

Sicuramente per raggiungere determinati risultati bisogna fare dei sacrifici. Sono sempre riuscito ad incastrare gli impegni e le attività extrascolastiche, la palestra, al meglio. Non ho mai sentito troppo il peso di dover restare in casa a studiare, anche perché più si studia, più si allenano le proprie abilità nel farlo e meno tempo è richiesto. Arrivato al quinto anno, avevo già un metodo di studio consolidato che mi ha permesso di ottenere ottimi risultati senza troppi problemi.

Una lode che è arrivata al termine di due anni condizionati anche dal covid?

Sono stati anni sicuramente difficili. In particolare la terza e la quarta, tra aperture e chiusure, non sono state semplici. Bisognava essere in grado di adeguarsi alle situazioni e in tal senso i miei amici e compagni hanno giocato un ruolo fondamentale, perché avere qualcuno con cui confrontarsi e riuscire a passare le giornate anche a distanza era di vitale importanza per riuscire a trascorrere quei momenti difficili.

Come ha vissuto questo periodo tra lockdown, dad e mascherine?

Non è stato facile. Il lockdown è stato un periodo difficile, passato bene grazie ai miei amici. Spesso ci sentivamo su applicazioni come Discord o Google meet per studiare insieme e per svagarci ci sentivamo per giocare ai videogiochi insieme, anche perché non c'erano molte altre attività da fare. Senza un minimo di compagnia non so come avrei fatto.

Cosa rimpiangerà degli ultimi anni?

Purtroppo, per vari motivi, non siamo riusciti durante l'intero triennio ad andare in gita. E questo sicuramente è un grande rimpianto. Poi il covid ci ha tolto tante possibilità, ma alla fine il quinto anno siamo riusciti a viverlo al meglio e ci siamo divertiti nonostante le difficoltà e gli ostacoli.

Si è diplomato all'indirizzo servizi informatici aziendali. Proseguirà in questo percorso o ha in mente altre strade per il futuro?

Scelsi ragioneria per gli studi informatici. Il prossimo anno andrò a studiare Ingegneria e scienze informatiche a Cesena. È sempre stata la mia passione l'informatica e non ho mai avuto dubbi di proseguire gli studi in questo campo.