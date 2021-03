Gabrio Furani, la proposta di Italia Nostra: "Intitolargli uno spazio del San Domenico"

Intitolare all'architetto Gabrio Furani uno spazio all’interno del complesso di San Domenico, "l’opera che meglio testimonia il suo impegno per Forlì e per il suo patrimonio architettonico". E' la proposta avanzata dalla sezione forlivese di Italia Nostra, che "si unisce al dolore della famiglia e della comunità per la perdita del socio e amico architetto Gabrio Furani", scomparso giovedì all'età di 69 anni.

"La serenità di giudizio e la capacità progettuale e organizzativa ne avevano fatto un riferimento sicuro anche per la nostra associazione - prosegue il cordoglio dell'associazione -. Dopo la malattia lo abbiamo proposto come socio onorario, certi del perdurare di un lucido giudizio sui problemi della città, un esempio al quale continuare a riferirci".

"Con lo stesso spirito auspichiamo che la Città sappia onorare il suo ricordo, ad esempio intitolando a suo nome uno spazio all’interno del complesso di San Domenico, l’opera che meglio testimonia il suo impegno per Forlì e per il suo patrimonio architettonico", conclude Italia Nostra.