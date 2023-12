Gadget fascisti venduti in pieno centro, Moreno Zoli segnala: "E' un reato, fateli subito rimuovere"

Gadget fascisti in vendita in pieno centro città. Moreno Zoli del movimento “Forlì Si Slega – Verso il 2024” non ci sta e a poche ore dal Natale segnala. “Succede che passeggiando a pochi passi dalla piazza, a pochi metri dall'ingresso degli uffici comunali, fra luci di Natale, gadget colorati, una persona può notare qualcosa di strano. È così: mentre da una parte, per preservare l'ordine si multano persone che siedono sui gradini, dall'altra si trova normale esporre e vendere materiale che di natalizio non ha proprio nulla. Questa amministrazione magari non ne è al corrente, che esiste un reato chiamato apologia del fascismo, che vieta queste cose”

“Se il Comune di Forlì e la sua attuale amministrazione pensano che questo sia un caso irrilevante – prosegue Zoli in una nota -, e che non sia nulla di grave, siamo qui a ricordare che questa Repubblica è fondata su quel valore enorme che si chiama antifascismo, e che ci aspettiamo che al passare di fianco a questi espositori, non si tiri avanti sorridendo, ma si intervenga come deve essere fatto, facendo rimuovere immediatamente questi richiami che offendono la coscienza popolare, e che in una città come la nostra, così come in qualsiasi luogo, non devono esistere. Ovviamente può essere che nessuno lo abbia fatto notare, è quindi esiste il beneficio del dubbio. Adesso però è pubblico, speriamo davvero siano prese le dovute misure. Attendiamo fiduciosi”.