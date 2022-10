Gaetano Foggetti avrebbe compiuto 57 anni, "Il suo ricordo ci sprona a superare limiti e difficoltà"

Avrebbe compiuto 57 anni Gaetano Foggetti, giornalista forlivese e volto noto della città per i suoi molteplici impegni nell'informazione locale e nel volontariato, scomparso il 9 giugno scorso dopo aver combattuto per mesi contro un tumore. Edoardo Russo, presidente di Azione Cattolica, lo ha voluto ricordare con un'immagine che ritrae Foggetti in mezzo a due grandi sportivi, gli alpinisti Herve Barmasse e Umberto Pelizzari, durante la serata moderata proprio da lui insieme alla sua "Officina delle Idee" lo scorso novembre dal tema "A tutto c'è un limite".

"Quel limite che cercava, e insegnava, sempre di superare, di oltrepassarlo con leggerezza e con straordinaria cultura che lo contraddistingueva, e con il giusto pizzico di ironia che lo rendeva unico - scrive Russo -. Gaetano ha lasciato un grande vuoto in tutti noi, nella nostra città, ma il suo ricordo vivo ci accompagna e ci sprona a superare fatiche, difficoltà e limiti. Oggi un grande sorriso è rivolto al cielo".