Diploma con lode all'Artusi per Gaia: "La maturità un momento ricco di forti emozioni"

Gaia Gori, studentessa del "Pellegrino Artusi", ha archiviato il suo cammino alle superiori con la lode. "Sono sempre stata una ragazza determinata in qualsiasi cosa facessi, sempre pronta a risolvere eventuali problemi lungo il mio percorso senza mai perdere il focus dai miei obiettivi - parla di sè -. Amo viaggiare, scoprire il mondo e stare a diretto contatto con persone di origine e culture differenti; questo, mi ha, perciò, portato a scegliere l’Istituto Di Istruzione Superiore “Pellegrino Artusi” Di Forlimpopoli, in particolare, il settore di Accoglienza Turistica".

Come mai ha scelto l'indirizzo di Accoglienza Turistica?

"Ho scelto l’indirizzo di Accoglienza Turistica perché è un settore che mi appassiona in quanto ti permette di scoprire le bellezze e le ricchezze del territorio e, allo stesso tempo, di socializzare con persone di culture differenti".

Come è stato il suo rapporto con i prof ed i compagni di classe?

"In questi cinque anni ho instaurato un rapporto di stima e fiducia con professori e compagni, con i quali ho condiviso questo percorso ricco di esperienze positive".

Cosa ha provato al momento della maturità?

"La maturità è stato per me uno dei primi traguardi che mi sono prefissata nella vita e quindi l’ho vissuto come un momento ricco di forti emozioni. Sono felice di averlo raggiunto mettendoci sempre molto impegno e interesse".

Come definisce il suo percorso?

"Un percorso stimolante che mi ha permesso di vivere momenti sia di felicità che di difficoltà. Nonostante ciò sono sempre riuscita a raggiungere con la mia determinazione e impegno la meta prefissata".

Si aspettava di diplomarsi con tanto di lode?

"Ci speravo in quanto mi sono sempre dedicata con impegno allo studio".

Progetti per il futuro?

"Continuare gli studi, scegliendo la facoltà di Sociologia".