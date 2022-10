Sabato Galeata celebra il 78esimo anniversario della Liberazione, avvenuta il 19 ottobre del 1944. La cerimonia si svolgerà alle 10: il programma prevede la deposizione di una corona presso il Monumento ai Caduti nel giardino del Municipio, letture di testi con accompagnamento musicale e deposizione di una corona nel Cimitero cittadino. "Quella del 19 ottobre del 1944 è una data storica per la nostra Comunità - ricorda il sindaco Elisa Deo -. Il Paese fu liberato dall'occupazione nazifascista da un gruppo di partigiani dal IV battaglione dell’VIII Brigata Garibaldi alla testa del Corpo d’Armata Polacco. Nacque quindi un Comune fondato sui principi della Democrazia. Galeata e la nostra Provincia hanno contribuito in maniera determinante alla conquista della libertà e tanti sono stati i sacrifici umani per conquistare i diritti che tutti noi oggi abbiamo".