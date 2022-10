Galeata e Premilcuore, posteggi per il mercato settimanale: aperto un bando pubblico

E’ stato indetto un bando pubblico per l’assegnazione di posteggi per il commercio su aree pubbliche nell’ambito del mercato settimanale del sabato di Galeata e del mercato settimanale domenicale estivo di Premilcuore, al fine di incrementare l’offerta commerciale e aumentare la presenza degli operatori del commercio nei mercati dei due comuni dell’alta valle del Bidente e del Rabbi. Le domande per l’assegnazione dei posteggi dovranno essere presentate on line entro il 12 novembre 2022, tramite la piattaforma “Accesso Unitario” messa a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna. Le concessioni di posteggio su area pubblica avranno una durata di dodici anni, come previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Per maggiori informazioni si rimanda ai siti istituzionali dei Comuni di Galeata e di Premilcuore.