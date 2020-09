Galeata, il Ponte sul torrente di Mercatale nel nome di Dante: intitolazione con cerimonia

Sabato, con iniziative dalle 18.30, l'amministrazione comunale di Galeata intitolerà il Ponte sul torrente di Mercatale a Dante Alighieri. La passerella ciclo-pedonale è stata realizzata nel 2020 sul percorso del Parco archeologico di Mevaniola e della villa di Teodorico. Non a coso la struttura sarà intitolata a Dante Alighieri, infatti nell’antica borgata di Mercatale è presente il “Sasso di Dante”. Secondo documenti d’archivio settecenteschi (il campione delle strade del 1778) il luogo rappresenterebbe una sosta nel peregrinare di Dante. In questo documento “si ricorda appunto la strada che passa da Mercatale dove è il Sasso di Dante (...)”. Ipoteticamente il Poeta potrebbe aver percorso questa strada andando dalla Romagna al Casentino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’alta valle del Bidente è ricca di Memorie dantesche: il castello di Giaggiolo che appartenne a Paolo Malatesta, il castello del buon Lizio da Valbona, situato nelle vicinanze della direttrice che unisce la valle del Bidente a quella del Savio, l’abbazia di S. Ellero, che secondo la tradizione è stata visitata dal Sommo Poeta. Il programma prevede alle 18:30, un incontro al Palazzo del Podestà: saluto del sindaco Elisa Deo ed interventi del professor Pantaleo Palmieri (“L'autobiografismo di Dante”), ben noto in area romagnola per le sue lecturae Dantis e al mondo scientifico per suoi numerosi studi, dei progettisti Marzio e Alessandro Monti (“Il ponte di Mercatale: dal progetto alla realizzazione”). Alle 20 ci sarà l'inaugurazione nella Chiesetta della Madonna del Ponte (Via Don Carlo Zacchero) con l'intervento di Caterina Mambrini su “Il sasso di Dante: storia e tradizioni”, letture dantesche a cura degli alunni di Galeata, taglio nastro e intitolazione del ponte.