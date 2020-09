Galeata, il primo giorno di scuola. Il sindaco Deo: "Una sfida coraggiosa"

L'emozione della prima campanella. Si è tornati a scuola anche a Galeata. "Negli ultimi mesi abbiamo lavorato senza sosta, collaborando con dirigenti scolastici, insegnanti e funzionari comunali, per garantire la riapertura delle scuole - esordisce il sindaco Elisa Deo -. Gli investimenti sulle scuole in questi anni, 3 milioni di euro circa, hanno rappresentato la maggiore spesa in assoluto di questa Amministrazione. La scuola è il nostro obiettivo primario, gli ambienti in cui i nostri ragazzi trascorrono gran parte della loro vita sono determinanti per il loro apprendimento e per la loro crescita, la sicurezza degli edifici una priorità imprescindibile".

Prosegue Deo: "La pandemia ci ha imposto nuove sfide. Tra lunghe riflessioni ed innumerevoli ipotesi, volevamo mostrare che le istituzioni sono in grado di garantire la sicurezza degli alunni senza stravolgere le loro abitudini e le loro certezze a dispetto di una situazione che inevitabilmente costringe ad un approccio differente. Ci stiamo riusciti nonostante gli imminenti lavori di messa in sicurezza dell'edificio che ospitava la Media e l'Istituto Superiore "A. Vassallo" e che rimarrà inagibile per l'intero anno scolastico. Parte degli alunni sono stati dislocati nei vari edifici del plesso, mentre i ragazzi dell'Ipsia saranno ospitati in spazi messi a disposizione in Municipio, compresa la Sala del Consiglio".

"Dare risposte concrete e soluzione a problemi che parevano insormontabili, è stata per me una delle vittorie più grandi - sottolinea il primo cittadino - Si ricomincia con l'apprensione di gestire scenari nuovi ed inediti, ma con la speranza di un nuovo inizio nella consapevolezza che la scuola è il primo luogo dove si concretizzano le relazioni che permettono la crescita culturale ed individuale. Noi continueremo a lavorare e fare la nostra parte, affrontando gli eventi e cercando di gestirli al meglio. Assieme a leciti timori, questa sfida coraggiosa che ci attende si dovrà nutrire di condivisione, responsabilità, accortezza e soprattutto rispetto reciproco. Sia questa l'occasione per far crescere la nostra coscienza civica e contribuire a costruire un mondo migliore. L'augurio più bello è quello di vincerla la sfida. La certezza più grande è che succederà solo se lo faremo assieme".

Così invece il sindaco di Bertinoro, Gabriele Antonio Fratto: "Sarà un anno di sfide dentro e fuori il mondo della scuola principalmente per tutte le situazioni legate all'emergenza Coronavirus ma non dobbiamo scordarci mai che siamo italiani e siamo bertinoresi e saremo sempre pronti a sostenere e vincere ogni situazione insieme all'istituzione scolastica, rappresentata magistralmente dalla dirigente scolastica Gabriella Garoia che ringrazio per il prezioso lavoro sinergico che abbiamo fatto in questi mesi emergenziali".