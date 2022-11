Galeata illuminata a led non spegne la luce pubblica. E nelle scuole "elevato livello di comfort ambientale"

Galeata non spegne la pubblica illuminazione. Lo rende noto il sindaco Elisa Deo, specificando che l'amministrazione comunale ha esaminato "molto attentamente, insieme ai tecnici comunali, le varie situazioni sulle quali possiamo incidere e abbiamo valutato di mantenere attiva l’illuminazione pubblica, in quanto il rapporto costo-benefici non ne giustifica lo spegnimento". "La decisione di mantenere tutta l'illuminazione pubblica attiva scaturisce dalla volontà di continuare a favorire il benessere della comunità evitando disagi", aggiunge il sindaco.

Deo tiene a precisare che il Comune ha "potuto dare questa risposta al territorio anche grazie ai vantaggi registrati dalla riqualificazione di qualche anno fa dell’intero impianto di illuminazione pubblica con la sostituzione di tutte le lampade con armature a led, che consentono un risparmio energetico abbondantemente ben oltre il doppio di quelle precedenti, nonostante siano stati addirittura aumentati i punti luce in alcune parti del paese dove erano del tutto inesistenti. Le scelte virtuose a favore dell'ambiente ripagano sempre".

Per quanto concerne la razionalizzazione della gestione calore, "adegueremo negli edifici pubblici comunali le temperature previste dalle normative nazionali. Tutte le scuole sono state riqualificate energeticamente ed essendo dotate di cappotti e caldaie termiche nuovi non risentiranno delle variazioni e manterranno comunque un elevato livello di comfort ambientale".

"Siamo tutti consapevoli che stiamo vivendo un momento complicato a causa della crisi energetica, come dimostrano le sofferte ma opportune decisioni di molti Comuni della nostra Provincia - conclude il sindaco -. Ognuno di noi è chiamato a fare sacrifici e soprattutto a mettere in atto azioni responsabili per attuare forme di risparmio e di conservazione delle risorse energetiche.