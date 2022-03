Le fiamme partono dal centro culturale islamico e si propagano in due abitazioni: maxi incendio a Galeata

Nel tardo pomeriggio di domenica (6 marzo) un vasto incendio si è sviluppato all’interno dell’edificio postelegrafonico nel Comune di Galeata. Attualmente l’immobile è occupato dalle attività del centro culturale islamico con momenti per la preghiera, post scuola e incontri. Inoltre l’edificio ospita degli appartamenti. L’incendio si sarebbe propagato attorno alle 17 proprio dai locali utilizzati dal centro culturale e hanno coinvolto anche la palazzina adiacente con interessati due appartamenti e il tetto dell’edificio. In via Giulio Facibeni sono impegnate cinque squadre dei Vigili del Fuoco. Sta raggiungendo il luogo dell’incendio anche la sindaca Elisa Deo, per verificare la situazione e se qualche cittadino necessita di aiuto. Sconosciute al momento le cause che hanno innescato l'incendio.

SEGUONO AGGIORNAMENTI