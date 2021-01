Galeata, "l'ultimo tassello di un grande puzzle": al via i lavori alle scuole "Biondo" e "Vassallo"

Sono iniziati i lavori di adeguamento sismico, riqualificazione energetica e miglioramento funzionale dell'edificio che ospita la scuola media "Flavio Biondo" e l'Istituto Superiore "Angelo Vassallo". "E' l'ultimo tassello di un grande puzzle che fin dall'inizio dei miei mandati mi ero prefissata di portare a termine - spiega il sindaco Elisa Deo -. In 10 anni sono stati investiti circa 3 milioni di euro nel plesso scolastico galeatese con interventi che hanno riguardato nell'ordine, la scuola elementare (800mila euro), la materna (800mila euro), un asilo nido di nuova costruzione (400mila euro) ed appunto l'ultimo edificio in questione (900mila euro)".

"Tutto ciò garantirà sicurezza e comfort per gli alunni ed il personale scolastico, oltre ad apportare un notevole risparmio energetico a beneficio dell'ambiente e delle casse comunali", prosegue il primo cittadino, aggiugendo che "Galeata si conferma così una delle realtà più virtuose a livello nazionale in materia di edilizia scolastica". Conclude Deo: "Questo è forse l'obiettivo raggiunto che da sindaco mi rende maggiormente orgogliosa, perché per me la sicurezza ed il benessere in ambienti fondamentali per la crescita ed il futuro delle nuove generazioni, vengono prima di tutto".