"Galeata’s got talent 2022", serata di musica e festa in val Bidente

Nell’ ambito dei festeggiamenti della Patrona Madonna dell’ Umiltà si e’ svolta nella piazza centrale di Galeata l’ottava edizione del talent show Galeata’s Got talent 2022 , dilettanti e non allo sbaraglio . La serata presentata dal Prof Endriu Passavanti ha visto la partecipazione di un grande pubblico .Dopo due anni di Stop forzato causa pandemia il palco e’ tornato a vivere la normalità degli artisti che hanno regalato sorrisi ed emozioni . Due sono state le categorie in gara SENIOR “ I GIOVANI DAI 0 AI 14 ANNI e OVER DAI 15 ANNI IN SU Nella Categoria SENIOR si sono svolte 8 esibizioni in gara che sono state giudicate inizialmente dalla giuria di qualità composta da Prof.ssa Dall’Ara Agnese Insegnante , Anna Bandini rappresentante Proloco Mevaniola , Prof.ssa Rosella Maltoni rappresentante dell’ Associazione Culturale Teodorico , Martino Lunardelli apprezzato chitarrista e musicista , Silvano Rossi Opinionista . Presidente di giuria Iuri Cangini Civitellese musicista , consigliere comunale, e coordinatore della protezione civile .

Sul palco si sono esibiti personaggi per tutti i gusti : Cantanti ballerine, un intrattenitore seriale , in competizione anche una super mamma con il figlio , un affermato architetto e una cantante lirica - L’applausometro finale del pubblico ha decretato le vincitrici assolute dei giovani : Alice Venturi , Asia Romualdi e Marilu’ le quali hanno conquistato il pubblico con coreografie acrobatiche . Nella categoria OVER DAI 15 ANNI IN SU si sono svolte 8 esibizioni . Il pubblico con applausometro a decretato a sorpresa la vincitrice Anna Recchia 15 anni la quale ha conquistato la piazza con la sua voce melodica e la sua personalita’ unica . Al secondo posto Yuki Cantante lirica , ha commosso con il brano Con te Partiro’ e in terza posizione il giovane talento Lorenzo Aricchiello con il brano Il ragazzo che contava le stelle . Ultimata la premiazione il cielo della piazza si e’ illuminato di fuochi artificiali .