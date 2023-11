Galeata, si inaugura la storica via Quattro Novembre dopo i lavori di riqualificazione

Giovedì alle 15 verrà inaugurata a Galeata via Quattro Novembre. La via, asse principale del centro storico e della vita sociale ed economica del paese altobidentitino, è stata riqualificata dall'amministrazione comunale con l'utilizzo di pietra serena nella pavimentazione e l'aggiunta di elementi di arredo urbano volti a valorizzare Piazza Palareti, su cui si affaccia la Pieve di S. Pietro in Bosco. I lavori sono stati realizzati grazie ad un importante contributo regionale, ad una attenta progettazione a cura dell'architetto Paolo Prati e al lavoro delle ditte PPG, Zambelli ed Edilpietra.

All'inaugurazione sarà presenta la sindaca Francesca Pondini; seguirà poi l'intervento della vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo, assessora alla Transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, ambiente e difesa del suolo e della costa. In occasione dell'evento inaugurale verranno consegnate delle targhe ai commercianti e agli esercenti della via, come ringraziamento, da parte della sindaca e l'amministrazione comunale, per la disponibilità e lo spirito di collaborazione dimostrati nei mesi di apertura del cantiere. A conclusione un buffet organizzato dalla Pro loco di Galeata.