Nuove opere d'arte ad abbellire le facciate di via Regnoli: "Aumentano gli abitanti e le attività"

L'arte torna a risplendere in via Regnoli con la decima edizione della “Galleria a cielo aperto”, la manifestazione che ha permesso nel tempo di trasformare le facciate dei palazzi della strada in un'esposizione permanente di opere d'arte, che si sono via via accumulate nei dieci anni che si è tenuta la manifestazione. La “galleria” si arricchisce quest'anno di tre nuove opere firmate da Silvana Cardinale, Marina Fabbri e Andrea Mario Bert.

Gli organizzatori hanno chiesto di declinare in espressione artistica il tema dell' “appartenenza”, che è risultato fondamentale per cambiare il volto della strada, che da un processo di degrado che pareva irreversibile è tornata nel tempo a ripopolarsi di attività e residenti. Via Regnoli, grazie al senso di appartennza a questa piccola comunità del centro storico, ha aumentato i residenti, mentre i locali commerciali sono quasi tutti affittati ed entro settembre vedranno l'arrivo di tre nuove attività:, due di gastronomia e un'estetista.

L'inaugurazione della decima edizione della “Galleria a cielo aperto”, che si arricchisce di tre nuove opere si tiene sabato alle 11, presente anche la “Old station big band”. Parallelamente torna il concorso fotografico "Uno scatto per Regnoli": sarà lanciato nei prossimi giorni e resterà aperto per tutta l'estate a tema "Attraverso". L'edizione 2022 è stata sostenuta dalla filiale della Banca Mediolanum, Otoplus e Capolungo.