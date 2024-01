Galleria Saffi reagisce e prova rinascere: aprono due nuove attività. Nell'ex Bar della Posta cambia tutto

Galleria Saffi cerca di buttarsi alle spalle gli episodi di degrado e di microcriminalità degli ultimi mesi e lo fa riaccendendo due locali sfitti, un'inversione di tendenza rispetto al passato. L’avvio delle nuove attività contrasta la tendenza a chiudere tutti i negozi a piano terra in luoghi degradati, lasciandoli vuoti e con vetrine trascurate, contribuendo così a ulteriori problemi di disagio. Al contrario, la presenza di attività commerciali anima il luogo, con vetrine illuminate di sera e un continuo flusso di persone. Sabato alle 15,30, la galleria Saffi vedrà così una doppia inaugurazione, quella di due nuovi esercizi commerciali: un’agenzia immobiliare e un barbiere. Alla cerimonia saranno presenti il sindaco Gian Luca Zattini ed il deputato della Lega Jacopo Morrone.

“Forlì è una città straordinaria, e noi abbiamo piena fiducia nel suo centro. Per questo motivo abbiamo deciso di aprire una sede nella galleria, in occasione del venticinquesimo anniversario di attività di Espande Network Immobiliare”, dice Francesco Di Lella, una delle due nuove attività che vedranno la luce. L'altro locale che torna in funzione è quello dell'ex Bar della Posta, esercizio pubblico storico del centro, che per decenni ha accolto generazioni di forlivesi, grazie alla gestione di Ivano Benazzi, entrato a lavorare in quel bar a 13 anni nel 1959 e durata per ben 61 anni (Benazzi è morto a 75 anni nell'agosto 2021). Il locale ha poi visto un tentativo di riapertura con una nuova gestione, ma è durato circa un anno e mezzo.

La novità è che quei locali che fin dagli anni '50 hanno accolto un bar cambiano di destinazione. Spiega Paolo Canali, proprietario del locale: “Abbiamo completamente ristrutturato tutto, ma il locale non ha ripreso l’attività di bar. Ho declinato diverse proposte che non mi convincevano, optando invece per l’apertura di un barbiere. Confidiamo in una ripresa e nell’affermazione della galleria”. Si punta quindi ai servizi alla persona nella nuova veste di galleria Saffi, su cui il vicesindaco con delega alla Sicurezza ha detto recentemente che le azioni di risanamento (il maggior presidio delle forze dell'ordine e l'ordinanza che vieta il passaggio anche pedonale dopo le 22) stanno portando i loro frutti, apprendo anche all'ipotesi di installare dei cancelli, benché l'area sia ad uso pubblico e telecamere di videosorveglianza.

L'auspicio è quindi che l’apertura dei due nuovi negozi rappresenti un segno di rinascita per un’area situata a soli cinquanta metri da piazza Saffi che, negli ultimi mesi, ha conosciuto frequenti episodi di piccola criminalità e vandalismo. Questo quadro di degrado è stato frequentemente denunciato dai residenti del condominio alle spalle del Palazzo delle Poste, che lo hanno associato alla cattiva frequentazione del luogo, soprattutto nelle ore notturne. Il momento più critico è avvenuto lo scorso giugno quando una lite tra tre immigrati è degenerata in un’aggressione a colpi di accetta. Episodio da cui poi scaturì un arresto per tentato omicidio. Dopo questo episodio, le forze dell’ordine sono intervenute in modo più frequente e incisivo, anche con la chiusura dei negozi che richiamano i balordi, a loro volta oggetto anche di rapine.