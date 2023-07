Controlli in galleria Saffi: un soggetto indentificato per ubriachezza molesta

Prosegue l'attività di controllo della Polizia Locale nelle gallerie di corso Mazzini, in particolare Galleria Saffi, epicentro di un fatto di cronaca con il recente tentato omicidio a colpi di accetta nel corso di una lite. Da allora si è rafforzato il controllo, con maggiore frequenza di passaggi delle forze dell'ordine.

Domenica mattina, intorno alle 9, si è reso necessario anche un accompagnamento in caserma di un soggetto che è stato segnalato per ubriachezza molesta. L'uomo sarebbe risultato recalcitrante al controllo di polizia, per cui si è reso necessario, anche per una identificazione completa, condurlo nella sede del comando della Polizia Locale.

Si tratta solo di un uno dei tanti controlli che sono stati effettuati nella galleria con lo scopo di eliminare il degrado che ormai da anni si è concentrato lì sotto, dal pernottamento di senza tetto a liti, urla, minacce, deiezioni contro i muri, ma anche episodi più gravi come aggressioni, rapine e, in ultimo, la lite con l'accetta tra tre persone.