Gamba amputata dopo esser stato investito da un'ambulanza: indagato l'autista

Era stato investito da un'ambulanza nel tardo pomeriggio del 2 giugno a Brisighella, al termine delle Feste Medioevali: in seguito all'incidente un 33enne forlivese è stato operato dai medici che, tuttavia, non sono riusciti a salvargli la gamba, che è stata amputata. Ora la Procura di Ravenna apre un'indagine per chiarire le cause della terribile vicenda.

In particolare è stata disposta una consulenza tecnica finalizzata a verificare l'impianto frenante e la manutenzione dell'ambulanza che investì il giovane scendendo dalla strada che proveniva dalla Rocca di Brisighella e finendo per schiacciare il 33enne contro un pick-up della protezione civile fermo sul ciglio della strada. L'obiettivo è capire quali siano state le cause dell'incidente, se si sia trattato insomma di una tragica fatalità o vi fosse qualcosa che non funzionava nel mezzo di soccorso.

Al momento risulta un solo nome nel registro degli indagati, quello dell’autista dell'ambulanza, difeso dagli avvocati Massimo Coliva e Nice Zauli. Il 33enne che ha perso la gamba, tutelato dall’avvocato Giovanni Scudellari, ha a sua volta individuato un consulente di fiducia. La notizia è riportata dall'edizione locale de Resto del Carlino in edicola mercoledì.

