Gara ciclistica, disagi per l'accesso al centro vaccini e sulla via per il mare. Ma solo per un'ora

Ancora biciclette per le strade di Forlì: è la volta dei Campionato italiano di ciclismo, che si terranno venerdì e domenica prossimi e seguiranno due percorsi divulgati dalla Polizia Locale. Il percorso di venerdì, quando si farà una gara a cronometro, partirà e arriverà a Faenza, seguendo il tracciato conosciuto dagli appassionati di ciclismo come "il labirinto". Le strade saranno chiuse dalla partenza, alle 14, fino all’arrivo, previsto per le ore 20. Le gare saranno costituite da tre percorsi, "uomini elite" di 45 chilometri, "donne elite" di 33 chilometri e "donne junior" di 15 chilometri.

Nel territorio forlivese i ciclisti passeranno per via Ossi, arrivando fino a Villagrappa, poi prenderanno via del Braldo, per poi svoltare su via Poletti nella zona Rovere. Imboccheranno poi via Capannina, via Sacco e Vanzetti nella zona Volpina; dunque svolteranno su via Masini, per poi prendere via Ciola, via Framonta e via Campagne di Roma. Infine, dopo aver percorso per un tratto via dei Sabbioni, gireranno su via Cà Talenta, fino ad arrivare al traguardo attraverso Via Castel Leone.

Le aree del forlivese più interessate sono Villagrappa, Petrignone e la zona di Castrocaro. Le corse degli autobus restano invariate. Un breve tratto di via Firenze sarà chiuso, ma già nell'abitato di Terra del Sole. Gli automobilisti potranno seguire quindi lungo la statale 67 per poi rientrare verso il centro di Terra del Sole attraverso via Ladino.

La gara di domenica, invece, è una corsa in linea che seguirà un percorso diverso.Partirà da Bellaria per arrivare ad Imola. Arriverà a Forlì seguendo la Cervese, che sarà chiusa dalle 12 alle 12:45 circa. Passerà per Casemurate e Carpinello. Si consiglia a chi volesse andare al mare di passare da San Zaccaria o prendere la via Emilia fino a Cesena e arrivare da lì. A Forlì gli atleti prenderanno via Punta di Ferro, dove la polizia si impegna a rendere il passaggio agevole per chi deve vaccinarsi, per poi imboccare via Ravegnana e poi fino a porta Schiavonia. Infine imboccheranno viale Bologna per andare verso Faenza.

I ciclisti passeranno in circa 45 minuti, di conseguenza la chiusura delle strade non sarà prolungata come per quanto concerne la gara di venerdì. Le corse dei trasporti pubblici verso il mare sono sospese dalle 11. Inoltre le uscite della tangenziale di via Ravegnana e della zona Cava saranno chiuse dalle 11. L’uscita del cimitero monumentale da Faenza a Forlì sarà chiusa, mentre da Forlì a Faenza sarà aperta, con obbligo di svincolo a destra all’uscita. La polizia municipale raccomanda a coloro che vivono nelle zone interessate di controllare attentamente il percorso della gara.