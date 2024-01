Gara di solidarietà, ForlìMusica dona oltre 250 libri di narrativa all'Istituto "Tina Gori"

Sono oltre 250 i libri di narrativa che l'associazione "ForlìMusica" ha donato all'Istituto Comprensivo "Tina Gori" di Forlì. "Questa donazione - spiegano dall'associazione - è stata possibile grazie alla straordinaria campagna di crowdfunding "La Musica per Forlì", realizzata sulla piattaforma ideaginger.it, che ha raccolto un totale di 5250 euro. L'iniziativa ha dimostrato la potenza della solidarietà dei cittadini forlivesi e di rinomati musicisti che hanno offerto il loro sostegno in seguito all'alluvione dello scorso maggio, la quale ha colpito duramente la nostra comunità. La generosità e l'impegno dei cittadini di Forlì e dei musicisti coinvolti hanno reso possibile l'acquisto di questi libri, che rappresentano un prezioso contributo per l'istruzione e lo sviluppo dei giovani studenti dell'Istituto "Tina Gori"".

ForlìMusica ha esternato "una profonda gratitudine a tutti coloro che hanno reso questa iniziativa un successo. In particolare, un sentito ringraziamento va alla cantautrice Paola Turci, al violinista Marco Rizzi, al violinista e direttore artistico Danilo Rossi, al violoncellista Mario Brunello, al pianista Andrea Lucchesini, agli studenti e docenti dell'Orchestra del Liceo Artistico e Musicale "A. Canova" e i loro docenti, all'Orchestra Bruno Maderna e ai direttori Neil Venditti e Stefano Nanni. Un grazie anche all’Accademia Perosi di Biella per la collaborazione".

"Questi straordinari artisti hanno offerto il loro talento in maniera gratuita durante i concerti straordinari del 10 e 11 luglio a Forlì, dedicati alla raccolta fondi a sostegno della campagna di crowdfunding - viene aggiunto -. L'impegno e la collaborazione di tutti coloro che hanno partecipato a questa iniziativa dimostrano quanto la musica e la solidarietà possano unire le persone per creare un impatto positivo e duraturo nella comunità".