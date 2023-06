Gara di solidarietà per gli alluvionati, le Marche non dimenticano l'aiuto ricevuto

Sono arrivati da tutta Italia gli aiuto a favore delle zone colpite dall’alluvione e, tra questi, spicca quello di mutua solidarietà dimostrato ieri dai sindaci di Caldarola e Monte Cavallo, arrivati sabato al palasport dei Romiti per portare un gesto di sincera solidarietà a uno dei quartieri maggiormente colpiti dal disastro. Nel 2016 la comunità dei Romiti si mobilitò proprio per aiutare quelle località marchigiane colpite dal terremoto, organizzando raccolte e spedizioni e quei gesti di allora non sono stati dimenticati, anzi: è ora giunto il momento di ricambiarli.I sindaci, che nel corso della giornata hanno voluto vedere di persona i danni lasciati dalla violenta esondazione del Montone, hanno portato in dono al quartiere anche del materiale scolastico in regalo che verrà distribuito agli istituti locali in vista della ripartenza delle lezioni in settembre.