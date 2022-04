Garbino e Bora presentano il conto: oltre 140 interventi in provincia dei Vigili del Fuoco

Prima il Garbino e poi la Bora. Nei tre giorni di allerta meteo per forte vento, i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Forlì-Cesena sono stati impegnati in circa 140 interventi. Nello specifico sono stati svolti 70 interventi per alberi pericolanti, 13 per pali pericolanti, 12 per la rimozione ostacoli, 16 verifiche statiche in edifici ed i restanti sempre per cause collegate al forte vento, piogge e mareggiate. Domenica, inoltre, una squadra del comando di viale Roma ha operato con una autogru in supporto al comando provinciale Vigili del Fuoco di Rimini, altro territorio sferzato dalle raffiche di Bora tra il tardo pomeriggio e la notte di sabato.