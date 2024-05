Gaspera e Angelina compiono un secolo di vita: arrivano gli auguri del Comune

In occasione del loro centesimo compleanno, 11 e 18 maggio 1924, Gaspera Contoli e Angelina Rossi hanno ricevuto un caloroso abbraccio simbolico da parte del Comune di Forlì che è stato portato loro dal Sindaco e dall’Assessore al Welfare. Il saluto è stato portato a nome dell'intera comunità forlivese nella struttura in cui le centenarie sono ospitate, in un'atmosfera di affetto e partecipazione.