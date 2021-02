Micia salva dopo esser stata investita: "Merita amore, cerchiamo una famiglia che la adotti"

Racconta Matteo, lettore di ForlìToday: "Parlando con il vicinato pare che la micia mangiasse un pò qua un pò là dai residenti di via Aldo Moro e forse non ha un reale proprietario"

Micia di circa un anno salva dopo esser stata investita da un'auto. L'incidente si è verificato domenica in via Aldo Moro, a Castrocaro. Le immagine della gatta sono state pubblicate sul gruppo Facebook "Noi di Castrocaro", ma purtroppo non si è ancora fatto avanti il proprietario. Racconta Matteo, lettore di ForlìToday: "Parlando con il vicinato pare che la micia mangiasse un pò qua un pò là dai residenti di via Aldo Moro e forse non ha un reale proprietario. Ora si trova ricoverata all'Ausl Veterinaria, dove la stanno curando dal trauma cranico e la frattura ad una zampa".

Matteo lancia un appello: "Vogliamo trovare una famiglia disposta ad accogliere la piccola e darle il giusto amore che si merita e soprattutto un posto al caldo per la degenza".