"Gatta Persiana": si inaugura a Bertinoro il murale realizzato dai ragazzi delle scuole medie

Sabato sarà inaugurata a Bertinoro una nuova opera di street art realizzata nell'ambito del progetto “Paesaggi Plurali”, il festival di arte Pubblica con la direzione artistica dell'artista Marcello Di Camillo della cooperativa Casa del Cuculo. Il programma prevede alle 15.30 il ritrovo alle scalinate di via Allende, dove ci sarà poi la presentazione del progetto. Seguirà una visita guidata per il pubblico al Murale “sotto l’ombrello” da parte dei ragazzi e ragazze che hanno partecipato al progetto ed un brindisi finale al Chorus Art Caffè di Bertinoro

La pioggia degli ultimi giorni non ha fermato i ragazzi e le ragazze che, nonostante il meteo, nelle giornate di sabato, martedì e giovedì scorsi hanno completato l’opera. Una parte di studenti impossibilitati a partecipare all’esecuzione del murale hanno comunque lavorato dal casa e realizzato una locandina per inaugurazione. Il progetto è promosso dal Comune di Bertinoro.

L’opera artistica si inserisce nel percorso "Scuola dell'immaginazione" che prevede, nell'ambito di Paesaggi Plurali, la creazione di opere partecipate con il coinvolgimento degli studenti delle scuole secondarie dell'Istituto Comprensivo di Bertinoro. "Scuola dell'immaginazione" è un percorso avviato lo scorso anno con il progetto "Adotta un luogo" nel quale gli studenti avevano individuato e mappato alcuni luoghi da rivisitare e valorizzare. In questi spazi, i ragazzi e le ragazze degli istituti scolastici hanno fatto un lavoro con la Scuola di Pace di Monte Sole che ha portato poi alla realizzazione dell’opera sulle scalinate di via Allende.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la Regione Emilia Romagna attraverso il Bando per la promozione di una cultura di pace 2022. Le opere sono state precedute da incontri con l'artista Marcello di Camillo e con la professoressa Marina Barberini. L’inaugurazione, a Bertinoro, ci sarà anche in caso di pioggia. Invece, a causa maltempo, l’inaugurazione dell’opera a Santa Maria Nuova, avverrà nell’anno nuovo.