Quattro ragazzi aprono una nuova gelateria in centro: c'è anche il gusto Sinner, dedicato al campione del tennis

Sabato pomeriggio, corso della Repubblica vede accendersi le luci di un nuovo locale, particolarmente dolce e in Jungle style: la gelateria Jumanji. Ad aprirla sono 4 ragazzi, tre dei quali hanno sempre lavorato in gelateria. I soci sono due: Giacomo e Luca, mentre Victor ed Elena sono due dipendenti. E' un locale grande, 100 metri quadrati e all'interno, oltre ai gelati, si potranno assaggiare crèpes (più avanti), yogurt con frutta e granola e torte con pan di spagna o semifreddi.

"A caratterizzare Jumanji - spiegano i due soci - sarà il tipo di servizio, il sorriso e la qualità del prodotto. Useremo la materia prima, le basi, che acquistiamo da Babbi e poi tutto il resto lo facciamo noi". La gelateria proporrà il gusto Jumanji con banana frullata e caramello con cristalli di sale e noce beckham, e il gusto Sinner (dedicato al tennista italiano che sta vincendo tutto), un gusto con carote e amaretto. "Sarà una gelateria con molta frutta, i gusti saranno naturali - spiegano ancora i soci - Avremo una decina di gusti senza lattosio, altri senza zuccheri aggiunti. Ce ne sarà davvero per tutti i gusti".

La zona in cui hanno scelto di aprire è un po' in crisi in questo momento ma i ragazzi hanno molto entusiasmo e tanta voglia di lavorare. "I nostri segreti saranno entusiasmo e professionalità" conclude Giacomo "Vogliamo portare un sorriso e allegria". Inaugurazione alle 14. Le prime tre ore la gelateria darà in omaggio un piccolo cono con un gusto per assaggiare il nuovo gelato