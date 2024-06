Semplicità e originalità: la gelateria forlivese si conferma tra le migliori d'Italia con i "Due coni" Gambero Rosso

Non c'è due senza tre: e così per il terzo anno consecutivo "Gelatomania" di Forlì viene menzionata dal Gambero Rosso tra le migliori gelaterie d'Italia confermando i "due coni". Non è la prima volta che la rivista enogastronomica cita la gelateria di via Ravegnana. "La prima grande notizia che vi abbiamo dato nel 2024 - scrive in un post sui social Luca Lombardi, che, insieme alla moglie Raffaella e alla figlia Ilaria gestisce la gelateria - è stata quella del restyling del nostro locale. La seconda è che anche in questo 2024 Gambero Rosso ci ha confermati con due coni nella guida alle migliori Gelaterie d'Italia".

E infatti nella guida si legge: "Continua a convincere il gelato di Luca Lombardi che continua ad alzare l'asticella della qualità e della ricerca. Materie prime d'eccellenza e territorio restano i binari sui quali sviluppare un'offerta articolata e mai banale che sorprende per qualità e convince per gusto. Essenzialità nei gusti classici come pistacchio, nocciola, crema, bacio e cioccolata. Equilibrio in quelli dove l'accostamento di ingredienti diversi è armonico e bilanciato: come nel gusto di zucca e fave di marzapane al cacao e nel Mediterraneo con cous, pistacchi, mandorle, datteri e curcuma. Se sorprende per intensità il gelato allo zafferano, piacciono quelli legati a stretto filo con la qualità della materia prima utilizzata: cachi e cardamono, Albana e uva passita, fico, uva fragola, e, in stagione, fragola e pera. Buone anche le granite, le monoporzioni e i poké con gelato".

"All'inizio del 2024 abbiamo inserito il gelato allo zafferano - spiega Luca, a proposito dei nuovi gusti di quest'anno - molto apprezzato dai nostri clienti. Ora, però, l'abbiamo sospeso perché c'è molta frutta a disposizione. Un altro nuovo gusto che abbiamo messo a punto è la massa di cacao, un fondente meno raffinato del solito cioccolato. Il nostro modo di lavorare è sempre lo stesso: usiamo le materie prime semplici e originali: latte, panna, uova, zucchero. Nessuna busta e nessun semilavorato". Semplicità e originalità, due caratteristiche evidentemente vincenti.