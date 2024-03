Gemellaggio con Savignac: cerimonia ufficiale a Premilcuore in Piazza dei Caduti

Il Comune di Premilcuore ha organizzato sabato alle 10, in Piazza dei Caduti l’incontro ufficiale con la delegazione francese della città di Savignac nella Nuova Aquitania. Interverranno il sindaco di Premilcuore Ursula Valmori, il sindaco di Savignac Chantal Gantch, il vicesindaco di Savignac Philippe Dufour, il presidente della Federazione Interregionale dei Comitati di Gemellaggio Francia-Italia Nuova Aquitania Joël Caurraze, il presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Luca Santini, il vice presidente di Romagna Acque Società delle Fonti Roberto Biondi, il segretario Aiccre - federazione Emilia-Romagna Centurio Frignani. Parteciperanno all’iniziativa le associazioni locali, la Banda “I Carrettieri” e gli studenti delle Scuole di Premilcuore. Alle 21, nella Sala Ricci, è in programma il concerto “Arte in Musica” a cura dell’Accademia Distretto della Musica. L’iniziativa, nell’ambito del progetto di gemellaggio fra le due comunità, si inserisce nel programma di tre giorni durante i quali la delegazione francese visiterà il territorio di Premilcuore e conoscerà le emergenze naturalistiche, storiche, culturali ed enogastronomiche locali.